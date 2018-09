Romina Power tuona contro il gossip: “Sono nauseata”

Il nome di Romina Power torna ad affiancarsi a quello di Al Bano ogni volta che le loro vite private e professionali sono arricchite da qualche novità.

I fan che da sempre sperano nel loro ritorno come coppia sono stati recentemente “illusi” dal gossip che qualche settimana fa li ha visti insieme durante una cena a Milano.

Lungi dall’essere indicativo di chissà quale amore ritrovato, il cantante aveva smentito ogni illazione e ora, nella lunga intervista che Romina ha rilasciato al Giornale di Puglia, ha affrontato l’argomento inerente alle notizie che coinvolgono lei e la sua sfera personale.

“Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv. Danno un immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza”, ha affermato l’artista: “Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano. Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, ne' ad una crescita di nessun tipo”.

Riuscirà mai la famiglia Carrisi a stare lontano dalle attenzioni del gossip? “Non saprei. Io, della famiglia Power, ne sto lontanissima”, ha aggiunto ancora Romina che fa riferimento ad Al Bano solo a proposito dei progetti lavorativi futuri che comprendono la possibilità di un nuovo album di inediti.

“A me piacerebbe, ma Al Bano è stanco ed ha bisogno di riposarsi. Vedremo, forse in futuro”, la promessa della cantante, ferma nel sostenere l’unione con l’ex marito solo da un punto di vista strettamente artistico.