Domenica In, Romina Power: "Troppi vaccini". La figlia Cristel: "No, bisogna fidarsi dei medici"

Inizia con una polemica la nuova edizione di Domenica In di Mara Venier. In studio c’è Romina Power, che come sempre poco si sbottona sulla sua vita privata e sui suoi affetti, schivando abilmente le domande della padrona di casa che cerca sempre di fare dire qualcosa di più.

A un certo punto è il momento di parlare della nascita lo scorso agosto della piccola Cassia Ylenia, la seconda figlia che Cristel Carrisi ha avuto dal marito Davor Luksic. Romina è felice, lo ammette. La bambina poi porta come secondo nome quello di Ylenia, la figlia scomparsa in circostanza misteriose nel 1993 a New Orleans.

Romina Power no vax, la figlia Cristel la smentisce

In collegamento a sorpresa da Zagabria, dove vive con il marito, è comparsa anche Cristel Carrisi per un dialogo a distanza con la mamma. E qui succede l’incredibile. Romina Power rivela di essere molto felice di essere nonna anche se, ammette, “è difficile fare la nonna perché i nonni non hanno potere decisionale sui nipoti, decidono tutto i genitori”. A quel punto il discorso scivola incredibilmente sui vaccini, evidentemente un terreno di scontro in famiglia. Per Romina Power sono “troppi”. In studio c’è un momento di gelo mentre dal collegamento interviene Cristel che ribadisce: “Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico”. E gli applausi in studio sono tutti per lei. Mara Venier devia subito il discorso, che rientra subito su binari più sicuri ma ormai la frittata è fatta.

Rivolta social contro Romina Power

“Imbarazzante far passare certi messaggi no vax in una trasmissione di intrattenimento”, scrive un utente su Twitter. “Un’altra filosofa contraria ai vaccini. Che idiozia… A Romi’, tienitele per te certe convinzioni”, è il commento di un’altra. “Ci mancava la battuta no vax di Romina Power alle 15.10 del pomeriggio su Rai 1. Niente da dire sulle scie chimiche?”, aggiunge un altro. “Cristel che con una risposta diplomatica salva la faccia della famiglia Carrisi, evita i merdoni che sarebbero piovuti su Mara e imminente over Party che avrebbe travolto Romina per le sue opinioni anti vax”, commenta un altro ancora.