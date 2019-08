Lo sfogo di Rosa Perrotta: "Perché non faccio vedere mio figlio sui social"

Rosa Perrotta è diventata mamma lo scorso 25 luglio di un bel bambino, avuto dal compagno Pietro Tartaglione. Il loro è un amore vissuto sempre sotto gli occhi dei social, come lo è stata pure la gravidanza, quindi era normale che ci si aspettasse di vedere di più il piccolo Dodo (così è stato soprannominato Domenico). La stessa Rosa aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories: sotto accusa l’atteggiamento negativo e aggressivo degli haters.

“Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le persone che ci amano e ci vogliono bene, e che fortunatamente sono il 90 per cento del mio pubblico. Persone che hanno amato questo bambino ancora prima che nascesse e che lo inondano di amore come hanno fatto con noi. Loro meritano di condividere la gioia di queste mie giornate”, ha spiegato Rosa. Ma tra i follower ci sono anche persone che non stimano né Rosa né Pietro e che non perdono occasione per attaccarli: le ultime critiche, in ordine di tempo, quelle all'anello che Pietro ha regalato a Rosa per la nascita del loro primo figlio e quelle per la scelta del passeggino.

Rosa Perrotta contro gli haters: "È per colpa vostra che non faccio vedere mio figlio"

“Gli haters non mi spaventano, fin quando riguardavano me li ho sempre affrontati. Però purtroppo i social sono anche una valvola di sfogo per persone molto cattive, che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare per altri personaggi. Fin quando si tratta di me sono adulta e vaccinata e mi possono difendere. Ma il pensiero di qualcuno che potrebbe avere un pensiero cattivo su mio figlio o rivolgergli energie negative mi manda in bestia”.

“Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima ma a rovinarlo è gente frustrata e che sfoga sui social la propria repressione”, ha concluso il volto di Uomini e Donne.