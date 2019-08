Pietro Tartaglione fa un lussuoso regalo a Rosa Perrotta, ma piovono critiche sui social

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si stanno godendo felici i primi giorni da genitori del piccolo Domenico. Il neopapà ha voluto fare un regalo alla compagna: un prezioso anello tempestato di diamanti a formare la data 25/07/19, ossia il giorno in cui il piccolo Domenico è venuta alla luce.

Tartaglione ha condiviso su Instagram la foto dell’anello nel cofanetto, taggando il gioielliere. Tanti i commenti, ma sono soprattutto negativi. La critica è quasi unanime: Tartaglione è accusato, senza mezzi termini, di aver fatto una “cafonata”. Nel mirino la scelta di Tartaglione di ricorrere a uno sponsor, soprattutto per “un regalo così privato”, come scrive un’utente che, ribadisce, “io vi seguo e vi stimo ma più privacy”. Ma c’è chi difende la coppia: “Per i cattivi... nn credo lui abbia bisogno di cose scontate o addirittura gratis... se lo potrebbe permettere a prescindere! Cm rosicate... bah”.

Rosa Perrotta felice con Pietro Tartaglione: "Farei subito il secondo figlio"

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta stanno vivendo un momento molto felice. In un’intervista esclusiva al settimanale Chi, che ha dedicato un servizio fotografico alla famiglia prima di lasciare la clinica casertana dove è avvenuto il parto, lei ha dichiarato: “Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”. La coppia, conosciutasi grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, aveva in programma di sposarsi a giugno ma la gravidanza, non programmata, ha fatto saltare le nozze. “Speriamo di sposarci prima dell’inverno”, è l’augurio di Rosa Perrotta.