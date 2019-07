Sabrina Ghio si sfoga sui social: “Cacciata dal ristorante che non accetta bambini”

Sabrina Ghio, ex volto di ‘Amici’ e ‘Uomini e Donne’, ha raccontato un episodio che le sarebbe successo in Sardegna, in un ristorante di Poltu Quatu che non avrebbe accolto lei, il compagno Carlo Negri e la figlia Penelope per la presenza della bambina. Attraverso le storie Instagram la donna si è scagliata contro il locale per il trattamento che avrebbe ricevuto, raccontando dettagliatamente l’accaduto e suscitando così le reazioni dei follower.

“Siamo in Sardegna, al Tanit. Un ristorante di Poltu Quatu che fino a pochi minuti fa reputavo meraviglioso. Non voglio bambini, alle 10 di sera uno non può mangiare con i bambini. Ditemi se uno deve venire in Sardegna, se non è meglio andare andare ad Ibiza, Formentera o Mykonos”, ha raccontato Sabrina aggiungendo che sarebbe stato il proprietario del Tanit a non gradire la presenza dei bambini: “Questo uomo si merita di non avere più persone a cena. Voi famiglie, voi mamme che venite in Sardegna, non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi”.

“Ieri ero molto arrabbiata, vedendo Penelope offesa. Ci sono rimasta male perché lei si è sentita umiliata. Se qualche sardo si è sentito offeso mi scuso, da mamma ci sono rimasta male”, ha aggiunto ancora Ghio qualche ora dopo il primo racconto, ringraziando i fan per i messaggi di solidarietà ricevuti, ma anche precisando di non aver voluto offendere il turismo sardo, come dalle sue affermazioni precedenti poteva essere stato inteso.

La replica del ristorante: “Non è vero che non prendiamo bambini”

Diversa la versione del ristorante Tanit. Contatato da Fanpage.it, il portavoce del locale indicato da Sabrina Ghio come un luogo in cui non si accettano i bambini, ha respinto fermamente le accuse della Ghio e ha parlato di un malinteso. “Dopo questa bufera mediatica, sono raddoppiate le prenotazioni. Non è vero che non prendiamo bambini. Non so con chi abbia parlato quella signora. Non stiamo replicando, mi spiace per la signora perché noi cerchiamo di accogliere tutti. Sarà stato un malinteso”, hanno fatto sapere dal locale.