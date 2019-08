Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un tentatore di ‘Temptation Island’? “Fake news”

Nelle ultime ore, in mezzo alla concitazione del delicato momento politico, ha trovato spazio la notizia riguardante la vita privata di Matteo Salvini, indicato come abbandonato dalla giovane fidanzata Francesca Verdini, al suo fianco da circa 5 mesi.

Alcune testate online hanno raccontato che la figlia del politico e imprenditore Denis Verdini avrebbe troncato la sua relazione con il leader della Lega “per un’interessante amicizia” un tentatore del programma di Canale 5 ‘Temptation Island’, sebbene nessuna fonte sia stata mai citata a fondamento dell’indiscrezione. A intervenire sul ‘caso’ è stato il sito Novella 2000 che ha fatto chiarezza smentendo quella che ha bollato come una fake news.

“Matteo Salvini e Francesca Verdini vittime di fake news”

Dopo le voci riguardanti la presunta rottura tra Matteo Salvini e Francesca Verdini a causa di una ipotetica attrazione di lei per un ex tentatore di Temptation Island, il sito di Novella 2000 è intervenuto sulla questione bollando la faccenda come una grande fake news.

“Dopo il vecchio tweet del Portaborse che a maggio dava Matteo e Francesca divisi, si diceva che l’ex Ministro degli Interni sarebbe stato lasciato dalla compagna per un tentatore di Temptation Island, tale Rudy” - si legge sul sito del settimanale diretto da Roberto Alessi - “Nulla di più falso, ma per i tastieristi del web a volte la verità è del tutto trascurabile”. Nell’articolo di Novella 2000 si legge anche che Matteo Salvini e Francesca Verdini continuano a cenare insieme nel ristorante romano di lei, ben lontani dall’ombra di una crisi sentimentale.

La storia tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Non è la prima volta che la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini finisce nel mirino delle voci che raccontavano di presunte crisi. A maggio scorso era stato lo stesso leader della Lega a smentire le notizie circolate in merito alla presunta rottura con la giovane fidanzata: “Se con Francesca Verdini ci siamo lasciati? No, e perché? Ne leggo tante sul mio conto, questa mi mancava... Siamo stati insieme ieri sera e staremo insieme stasera”, aveva risposto a chi lo aveva interpellato sulla sua vita privata, felicemente condivisa da qualche mese con la giovane figlia di Denis Verdini, ex senatore di Forza Italia, poi fondatore del gruppo Ala.

Lei e Salvini sono stati visti insieme per la prima volta lo scorso 13 marzo nel ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma, vicino a Montecitorio, di proprietà dell'altro figlio di Verdini, Tommaso, in passato iscritto al Pd. Francesca, già studentessa di economia alla Luiss, collabora nella gestione del locale. L’occasione che ha permesso di vedere per la prima volta in un evento pubblico Matteo Salvini (46 anni) con la nuova compagna Francesca Verdini è stata l'anteprima del film ‘Dumbo’ al ‘The Space’ cinema moderno di Roma, quando i due sono arrivati inequivocabilmente mano nella mano.