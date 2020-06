Salvo Veneziano, foto di gruppo del primo Gf ma oscura la faccia di Cristina Plevani

La lunga quarantena non ha fatto cambiare idea a Salvo Veneziano, che continua ad avere il dente avvelenato con Cristina Plevani. All'ex gieffino non è andato giù il processo mediatico andato in scena dopo la sua squalifica all'ultima edizione del Gf Vip, a causa di alcune frasi sessiste, a cui la Plevani non si è sottratta. Insomma, Salvo da lei - coinquilina della prima edizione del reality - si aspettava una solidarietà che non è mai arrivata.

Dopo mesi di dichiarazioni al vetriolo da un salotto televisivo all'altro, il pizzaiolo siciliano lancia la bomba su Instagram, dove pubblica una foto di tutto il cast della prima edizione del Grande Fratello - vinta da Cristina Plevani - oscurando proprio il volto della vincitrice. Un messaggio forte, arrivato a destinazione, ma l'acerrima nemica non gli da soddisfazione e disinnesca l'ordigno.

La replica di Cristina Plevani

"Star bene con sé stessi non è semplice - scrive Cristina accanto a una foto in cui accenna un sorriso - E' una conquista che arriva con gli anni e con una lotta continua. Ecco perché alcune provocazioni non le colgo".