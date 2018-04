Sandra Milo: "Mia figlia è nata viva, poi è morta e poi è stata rianimata"

Ospite nel salotto della domenica di Canale5 anche Sandra Milo. L'attrice italiana intervistata dalla padrona di casa Barbara D'Urso e in compagnia di suo figlio Ciro ha raccontato alcuni particolari della sua vita che a distanza di anni le provocano ancora delle emozioni molto forti.

"Quello scherzo telefonico ci ha devastati"

Si è tornato a parlare dello scherzo telefonico che Sandra Milo ha subito nel 1990 quando in diretta ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che le ha annunciato che suo figlio Ciro aveva subito un grave incidente e si trovava ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni. "La telefonata proveniva dagli uffici Alemagna di via del Corso a Roma" ha spiegato Sandra Milo ma "in quegli uffici ci lavoravano molte donne, non sappiamo chi possa essere stato".

"Mia figlia è nata viva, poi è morta, poi l'hanno rianimata"

Sandra ha raccontato anche di quando è nata sua figlia: "Azzurra è stata miracolata, prima è nata viva, poi è morta ed è stata rianimata, pesava 700 grammi ed era "impacchettata" in un lenzuolo, era un piccolo cadaverino ma è arrivata una suora, l'ha presa con se, ha iniziato a pregare e lei si è ripresa".