Sara Affi Fella racconta come ha superato il periodo dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha sofferto molto, tanto da cadere in depressione. Lo racconta lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, nel quale la giovane rivela anche come è riusciti a superare quel periodo.

Prima del caso Mark Caltigirone, il gossip è stato monopolizzato nei mesi precedenti dall’affaire Affi Fella: l’ex fidanzato Nicola Panico rivelò alla redazione del programma di Maria De Filippi che i due avevano continuato a frequentarsi di nascosto, anche se la ragazza per partecipare al people show di Canale 5 aveva detto di essere libera e di non avere legami. La messa in scena era stata così scoperta e a nulla erano valse le giustificazioni e le scuse di Sara Affi Fella, aspramente criticata anche sui social. Dopo la vicenda, la ragazza aveva perso diversi contatti di lavoro ed era stata costretta a chiudere i suoi profili social, dopo l’emorragia di followers che avevano deciso di lasciarla, delusi dal suo comportamento.

Sara Affi Fella e i problemi dopo lo scandalo a Uomini e Donne

“Dopo la bufera, mi sono ritrovata a dormire nel letto con mia madre e mio padre. Ogni cosa che è successa purtroppo si è riversata sulla mia famiglia. Loro non c’entravano nulla. Ad oggi, però, la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima”, racconta ora Sara Affi Fella a Nuovo. “In quel periodo avevo perso diversi chili, ma non voglio dire quanti. Avevo un estremo bisogno di aiuto e per questo mi sono affidata a una nutrizionista, che mi spronasse così a mangiare bene. Quindi ho seguito una dieta appropriata e per fortuna ho ripreso i miei chili”, spiega. Ma per riuscire a riemergere Sara ha avuto bisogno di un aiuto.

“È vero. Sono stata molto male. Ho passato un periodo molto complesso. La mia testa pensava tanto e troppe cose. Sono arrivata al punto di dover chiedere una mano”

L'ex tronista ha confessato di essersi rivolta a uno psicologo. “Ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. Ero convinta e temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione a tutto”.

La ragazza ha ritrovato l’amore con il calciatore Francesco Fedato, si è rimessa a studiare e si è iscritta alla facoltà di Economia e Commercio. Ma il suo sogno è ancora la tv e tra le esperienze che le piacerebbe fare per tornare sul piccolo schermo c’è anche quella del Grande Fratello Vip.