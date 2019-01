UeD, Sara Affi Fella lancia la pesante accusa: “Lui è stato mio complice”

L’intervista rilasciata al settimanale Chi ha permesso a Sara Affi Fella di spiegarsi e scusarsi con tutti, con Maria De Filippi in primis, dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne per le bugie raccontate nel suo periodo di permanenza sul trono del programma.

Il testo integrale delle sue dichiarazioni è stato pubblicato oggi nel numero del settimanale e ha aggiunto ulteriori elementi alla versione con cui ha motivato le ragioni che l’hanno indotta a sbagliare con tutti.

Tra tutti, spicca l’accusa mossa nei confronti di Nicola Panico, fidanzato tenuto segreto all’epoca della permanenza nella trasmissione che poi si concluse con la scelta del corteggiatore Luigi Mastroianni.

Sara Affi Fella contro Nicola Panico: “Lui complice quanto me”

Alla domanda sul tipo di rapporto esistente tra lei e Nicola Panico all’epoca delle menzogne raccontate a Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha attribuito una certa parte della colpa di tutta la messinscena all’ex fidanzato che, dopo lo scandalo, aveva invece sostenuto di essere stato indotto a tacere.

“Nicola ha detto la verità?”. “No. Più volte gli ho detto che volevo lasciare, lui mi diceva: ‘Continua perché è un’opportunità’. Dovevo ascoltare me stessa”, ha affermato la 21enne: “Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi ‘drogata’ dalla tv. Lui era complice quanto me. In video c’ero io, ma dietro eravamo in due”.

Rispetto alla sincerità dei sentimenti per Panico durante il trono, Sara ha poi affermato di essere rimasta male per quella che ha definito “la violazione di un dato sensibile” da parte dell’ex compagno.

“Durante il trono, in silenzio, sono stata male fisicamente. Nicola lo ha raccontato (…) Ho subito un intervento grave. In quel momento lui era con me. Avevo un melanoma maligno, non c’ero con la testa”, ha aggiunto Sara per poi ammettere che alla fine, ad agosto, poco prima che scoppiasse il caos, verso di lui ormai provava solo un affetto fraterno.

Sara Affi Fella: “Con Luigi Mastroianni non era amore”

Durante l’intervista, inoltre, a Sara è stato chiesto di parlare del tanto discusso episodio dell’armadio, secono cui quando Luigi Mastroianni andò a trovarla a casa Nicola c’era ed era nascosto nell’armadio.

“Follia. Falso. Non so nemmeno come abbia potuto dire una cosa simile” ha subito chiarito lei che su Luigi ha affermato: “Durante la trasmissione scelgo Luigi. Ma in realtà non era amore. Ho provato a conoscerlo al di la delle telecamere, ma la storia non è decollata lo stesso”. “Mi sono tolta un peso” ha affermato l’ex tronista riferendosi alla decisione di troncare la relazione.

Sara Affi Fella: “Sono stata chiusa in casa per mesi”

Scoppiato lo scandalo di Uomini e Donne, la vita di Sara Affi Fella è drasticamente cambiata:“Diventa un film horror” ha raccontato a Chi. “Vittorio (Parigini, il calciatore del Torino con cui si era fidanzata dopo Nicola e Luigi) mi lascia, e fa bene. Mi sono sentita un involucro vuoto e sono entrata in anoressia”.

“Ho chiuso i social perché gli ‘haters’ mi stavano massacrando il cervello. Sono stata chiusa in casa per mesi. Non vedevo la luce. Ho subito minacce di morte, mio padre è stato umiliato a lavoro”, ha aggiunto ancora Sara che ha chiosato: “Merito di vivere come una ragazza normale”.