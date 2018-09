Sara Affi Fella cancella il profilo Instagram: scaricata da agenzia, sponsor e follower

Non si placa, anzi, la bufera mediatica che ha travolto Sara Affi Fella dopo la rivelazione della clamorosa bugia raccontata alla redazione di ‘Uomini e Donne’ e dunque ai telespettatori del programma.

Telespettatori che in rete sono follower e che, come tali, subito dopo aver saputo che la ragazza si fingeva single quando in realtà non lo era, hanno iniziato ad abbandonare in massa il suo profilo Instagram, adesso disattivato in seguito alla miriade di commenti e insulti scritti in calce alle foto della ex tronista.

Se fino ad oggi il social network aveva regalato a Sara popolarità e guadagni grazie agli sponsor che l’avevano scelta come testimonial (solo qualche settimana fa aveva raggiunto il traguardo di un milione di follower), adesso quella stessa piattaforma sancisce il suo tracollo in termini di immagine al momento infangata dal comportamento scorretto.

Non si sa se sarà un addio momentaneo o definitivo, dal momento che anche l’attuale fidanzato di Sara, il calciatore Vittorio Parigini, ha disattivato il suo account Instagram per qualche ora per poi tornare attivo.

Sara Affi Fella abbandonata dalla sua agenzia e dagli sponsor

Follower, ma non solo: ad abbandonare Sara Affi Fella è stata anche la sua agenzia Steve&More Consulting che con un post ha motivato la scelta di scaricare la modella: “Comprendiamo tutti i vostri punti di vista. Il dialogo e la trasparenza sono, secondo noi, la base di ogni rapporto. Come già commentato, abbiamo appreso la notizia stamane dal web e quindi spettatori quanto voi della vicenda. Vi informiamo che alla luce di quanto emerso, Sarà non farà più parte della nostra agenzia”.

E la stessa decisione di troncare ogni rapporto lavorativo con la ex tronista è stata presa anche dagli sponsor che l’avevano scelta come testimonial.

“La trasparenza è uno dei valori fondamentali di Garnier e di Fructis. Crediamo nel valore del dialogo e stiamo leggendo ogni vostro commento. In queste ore stiamo seguendo con attenzione la vicenda televisiva di Sara Affi Fella e con voi siamo spettatori sorpresi di quello che sta accadendo. Non preoccupatevi, vi terremo informati e sarete i primi a ricevere aggiornamenti sulle nostre decisioni appena la situazione sarà più chiara”, ha fatto sapere Garnier; “Ci dissociamo dai suoi sotterfugi”, scrive l’azienda di gioielli ‘Doni Preziosi’.

Da parte della diretta interessata nessun ulteriore commento sulla vicenda, a parte la storia Instagram con cui si era scusata pubblicamente. Almeno per ora.