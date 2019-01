Affi Fella, le scuse per Maria De Filippi dopo lo scandalo: “Sono diventata anoressica, mi sono fatta schifo”

Sono trascorsi cinque mesi dallo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella, tronista di Uomini e Donne che durante la sua partecipazione al programma ha mantenuto segreta la sua relazione con Nicola Panico per poi scegliere il corteggiatore Luigi Mastroianni, attualmente tronista del dating show.

Oggi la ragazza, subissata di insulti per la disonestà che ha caratterizzato la sua permanenza in tv, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi (nel numero in edicola mercoledì 9 gennaio 2019) rivelando dettagli inediti della sua storia e della sua vita, drasticamente cambiata dopo quella esperienza.

Sara Affi Fella cosa fa oggi dopo lo scandalo a Uomioni e Donne?

“Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa a Maria De Filippi, a Raffaella Mennoia, a tutti”, ha dichiarato la 21enne ex protagonista di ‘Temptation Island’ prima e tronista di ‘Uomini e Donne’ poi, al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Dopo essere stata scoperta, la ragazza, che grazie a Uomini e Donne aveva accresciuto la sua popolarità con centinaia di migliaia di follower, è stata massacrata dai social, abbandonata dalla redazione e anche dagli sponsor.

Così ha lasciato definitivamente Nicola e si è fidanzata con un altro ragazzo, Vittorio Parigini, calciatore del Torino, storia anch’essa naufragata poco dopo. La carriera di Sara Affi Fella è così affondata del tutto.

Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi

“Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”, ha detto ancora a Chi: “Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: ‘Continua perché è un’opportunità’. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv”.

Allora per Sara sono arrivati anche problemi di salute: “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo”, ha affermato, per poi aggiungere: “È stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà”.

“C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà”, ha chiosato la ragazza intenzionata a ripartire forte di un’esperienza che senza dubbio l’ha segnata per tutta la vita.