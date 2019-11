Uomini e donne, il nuovo sfogo di Sara Affi Fella: "Forse sono stata troppo in silenzio"

"Forse sono stata troppo in silenzio". Sara Affi Fella torna su Instagram a parlare di Uomini e Donne, lanciando qualche frecciatina verso la redazione del programma di Canale 5. L'accusa è quella di fare "figli e figliastri", come si dice in gergo, ossia avere delle preferenze e permettere a qualche personaggio di fare alcune cose e ad altri no.

Pur senza assolutamente fare nomi, il riferimento è alle ultime vicende del Trono Classico, con la scelta di Alessandro Zarino e il "no" di Veronica Burchielli, diventata subito nuova tronista. Dinamiche che hanno fatto storcere il naso a più di qualche persona, chiamando in causa proprio Sara Affi Fella, protagonista a sua volta di un grosso scandalo quando si scoprì che aveva continuato a frequentare il fidanzato storico Nicola Panico anche mentre sedeva sul trono durante il corteggiamento di Luigi Mastroianni. La ragazza fu oggetto di durissime critiche, fu costretta a lasciare il programma e a sparire dai social, per poi tornare su Instagram qualche tempo dopo, parlando anche in qualche occasione dello scandalo che l'aveva coinvolta.

Sara Affi Fella (di nuovo) contro la redazione di Uomini e donne

Come ha fatto ieri in una serie di Stories su Instagram. Dopo aver ricordato le difficoltà affrontate subito dopo lo scandalo ("Ho perso peso, sono state male, sono stata seguita psicologicamente, mi è stata vicina la mia famiglia che non c'entrava nulla, le mie migliori amiche, poi ho conosciuto Francesco che è stato fondamentale per me"), l'ex tronista ha detto:

"Mi rendo conto oggi che fondamentalmente tutto quello che ho passato e che ho portato addosso forse è stato un po' troppo tutto esagerato. Anche perché vedendo quello che è successo ultimamente… in tv mi sembra che ci sono altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto, eppure non sono state attaccate e massacrate come sono stata io. Comunque vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso. Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcuno altro invece non è mai concesso nulla"