UeD, Lorenzo sceglie Claudia: Giulia raggiunge la telecamera e sbotta

(Nel video in alto, lo sfogo di Giulia)

Si è concluso ieri il "trono" di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Il bel milanese ha scelto di fidanzarsi Claudia Dionigi, 28enne romana che lo ha corteggiato sin dall'inizio del programma. Niente da fare, dunque, per Giulia Cavaglia, che non ha preso bene la sua decisione e si è lasciata andare ad una reazione stizzita.

Riccardo ha "rifiutato" Giulia di fronte ad amici e parenti, che sono accorsi alla villa proprio per sostenere la ragazza in un momento importante come quello della scelta: "Ho vissuto dei bellissimi momenti con te, che non dimenticherò mai - le ha detto Lorenzo - Non è facile per me, perché sai quanto io tenevo a te. Purtroppo il mio cuore non urla il tuo nome. Non smetterà mai di ringraziarti per quel video che hai fatto con mio padre".

Lorenzo sceglie Claudia: la reazione di Giulia

Secca la replica di Giulia: "Io penso tante belle cose di te, tranne una cosa. Tu credi di avere molto coraggio, io penso che tu non ne abbia cosi tanto. Io penso che a uomini semplici, scelte semplici. Per odiarti, dovrei amarti". Poi, una volta allontanatasi dal ragazzo, ha raggiunto la telecamera ed ha esclamato: "Lorenzo è stato incoerente come sempre, ma ormai abbiamo imparato a cooscerlo. Il suo nome non urla Claudia, urla business".