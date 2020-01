Selvaggia Lucarelli al vetriolo su Facebook contro le vacanze a 'scrocco' dei vip

Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro i tanti vip che in questi giorni hanno affollato le isole delle Maldive. Il suo è un attacco ben sferrato nei confronti di Totti, della moglie Ilary, Wanda Nara e non solo. Non usa mezze misure e va dritta al sodo 'rimproverando' i personaggi famosi che una strana coincidenza avrebbe voluto tutti insieme proprio in un piccolo atollo dell'arcipelago, e caso ancora più straordinario alloggerebbero tutti nello stesso resort di lusso. Resort che a suo dire sarebbe apparso un po' troppe volte nei tag delle centinaia di foto pubblicate dagli ospiti. Da qui il sospetto. Cosa c'è sotto?

Il post di Selvaggia Lucarelli

Ecco che la giornalista ha dato libero sfogo al suo pensiero in un lungo post su Facebook: "Non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla. Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue. Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo “ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel”, mi fa un certo effetto. Ecco, tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi, e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza in cui su un’isola 370 x 220 metri incontri Wanda Nara o Totti pure per andare a noleggiare un paio di pinne. Ora io voglio dire: almeno alle Maldive non hai voglia di una dimensione diversa, in cui non rischi di finire sullo sfondo di un selfie altrui mentre ti scaccoli in spiaggia? Non hai voglia di pace, silenzio, anonimato, chiacchiere con gente che non sa chi c... tu sia per una settimana l’anno?

Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi.

Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta”.

Le offese dei fan

Ma l'attacco sferrato ai vip, soprattutto nei confronti di Francesco Totti, non è piaciuto ai fan di 'Er Pupone' che hanno offeso pesantemente la giornalista. Poco fa la Lucarelli ha pubblicato gli screenshot degli insulti tra le stories del suo Instagram in cui le venivano rivolti appellativi non propriamente gentili.