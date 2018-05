Selvaggia Lucarelli, bagarre social con Chef Rubio: la battuta horror

Che tra Selvaggia Lucarelli e Chef Rubio non scorra buon sangue non è una novità. I due sono spesso protagonisti di piccanti botta e risposta sui social, giocandosi l'ultima parola con il coltello tra i denti, ma stavolta il re dello street-food è caduto in basso.

"Pietra dello scandalo" la nomina di Chef Rubio come testimonial di Amnesty International. La sentenza della giornalista su Facebook: "Poi magari discutiamo pure di chef Rubio testimonial di Amnesty International - Italia nella lotta contro la violenza sulle donne (per lui scrivere che una donna le ha sempre aperte con commenti offensivi annessi è rispetto) e il bullismo. (su cui fa riflessioni costruttive e profonde). Ma soprattutto, Chef Rubio spiega che bisogna educare i ragazzini all'uso dei social. Lui, che cominció ad offendermi sistematicamente quando feci chiudere il gruppo di suoi amici 'Fabbrica del degrado' il cui nome dice tutto , gruppo che si divertiva a raccogliere e diffondere foto e video porno di maggiorenni e non, i cui fondatori mi chiesero di non fare i nomi in ginocchio per non essere sputtanati a vita. Non so com'è, ma ultimamente è la saga del testimonial improbabile. Amici di Amnesty, ce la fate a scegliere un uomo testimonial che non sia bullo e che non insulti le donne? Ce lo meritiamo o no? Grazie".

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere, puntuale ed elegantissima (vedere sotto).