Ballando con le stelle, lite tra Lucarelli e Bova: “Ha iniziato a urlare e a insultarmi”

Quanto avvenuto dietro le quinte della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri su Rai Uno, tra Raoul Bova ballerino per una notte e Selvaggia Lucarelli è stato raccontato poco fa dalla giurata del programma.

A Davide Maggio, il cui account Twitter aveva per primo informato gli utenti della “rissa” tra i due, proprio Selvaggia Lucarelli ha rilasciato la sua versione dei fatti accaduti poco prima dello show di Rai Uno.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla giurata del programma condotto da Milly Carlucci:

“Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace. Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male, che però scrivo di tutto, è il mio lavoro. Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo,intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. Poi è arrivata anche Rocío, decisamente più calma ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta. Davvero un episodio sconcertante. Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata”.