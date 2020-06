Serena replica a Pago: “Propaganda meschina per vendere un libro. Racconti balle, sei becero”

Serena vs Pago: la guerra tra ex continua. Le dichiarazioni del cantante riportate in una lettera pubblicata dal settimanale Chi hanno avuto come immediata conseguenza la reazione della sua destinataria che, via social, ha dimostrato di non essere affatto intenzionata a tacere rispetto alla versione dei fatti fornita dall’uomo.

"Mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l'intervista di Pago in cui racconta una manica di fesserie”, ha esordito la ex protagonista di Uomini e Donne nella prima di una lunga serie di storie Instagram in cui ha puntato il dito contro l’ex compagno, autore del libro ‘Vagabondo per amore’ che fa riferimento anche alla loro storia d’amore ormai finita. “Capisco che per vendere un libro – si legge dall'inizio alla fine che è una propaganda meschina – si fa di tutto, compreso costruire questo segreto di Puclinella”, ha proseguito ancora Enardu: “Io sono imbarazzata per te, perché se avessi avuto almeno una volta nella vita le palle di raccontare la verità, di raccontare perché ci siamo lasciati e ti ho sbattuto fuori di casa, il giorno prima che prendessi il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto”. Poi, ancora, l’accusa diretta a Pago: “È una balla quella che ha raccontato Pago, mi spiace per chi ha dovuto scriverla… Se mi volevi mandare una lettera d'addio, bastava inviarmela, non c'era bisogno che la scrivessi su un libro che poi nella copertina dietro ha un prezzo. Sei becero”.

La versione di Pago

Pago e Serena avevano deciso di iniziare da capo una relazione già segnata da anni di alti e bassi nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Poi la decisione di lasciarsi di nuovo (pare) definitivamente durante le settimane di lockdown. Stando alla versione del cantante, il motivo dell’addio sarebbe la presenza di Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip che già allora acuì la crisi di coppia già esistente che portò alla rottura. “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succede- va, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me”, le parole di Pago alla ex fidanzata che, però, respinge ogni accusa e rilancia…

La telenovela continua…