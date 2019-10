Serena Enardu replica alle offese dopo l’addio a Pago: “I vostri insulti sono stomachevoli”

Serena Enardu non ci sta a sottostare passivamente ai giudizi di quanti non hanno condiviso la scelta di mettere un punto alla relazione con Pago dopo sei anni insieme. La crisi con il compagno documentata dalle telecamere di Temptation Island Vip è sfociata in un addio contestatissimo dai telespettatori che verso la ex tronista di ‘Uomini e Donne’ hanno rivolto critiche pesanti per aver ferito l’uomo innamorato di lei nonostante tutto. Ed è a loro che Serena Enardu ha rivolto un duro messaggio su Instagram a corredo del servizio del settimanale Chi che ha registrato il suo dolore come conseguenza di una decisione tutt’altro che facile.

“Potete pensare che sia stato sbagliato il modo, il momento e il posto... potete esprimere i vostri pareri e se volete giudicare , fatelo pure ma con i dovuti modi, trovo le vostre aggressioni verbali e i vostri insulti stomachevoli perché qualificano VOI, non ME!”, ha scritto la donna che nell’intervista al magazine ha confidato di essere in cura da una psicologa per superare un momento tanto delicato della sua vita.

Serena e Pago oggi: il confronto a 'Uomini e Donne' dopo 'Temptation'

Visti gli eventi e letti gli sviluppi della ormai ex coppia, il ritorno di fiamma tra Pago e Serena sembra improbabile. Un faccia a faccia, il primo dopo il falò dell’addio a Temptation Insland Vip, è avvenuto nello studio di ‘Uomini e Donne’ che ha messo l’uno davanti all’altra in una puntata (qui i dettagli) che qualcosa in più dirà al pubblico ormai appassionato alla loro love story.

Inoltre, il quadro completo sulla loro storia, come su quelle delle coppie in gioco in questa edizione del reality, si potrebbe delineare nel corso di ‘Il viaggio di Temptation Island Vip’ in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 31 ottobre che racconterà cos'è accaduto alle coppie a distanza di un mese.