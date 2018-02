Sex and city al veleno, Samantha: “Carrie, non fare l’amica”

A rendere tangibile “l’odio” che corre tra le due ex amiche di Sex and City è comparso un post sul profilo Instagram di Kim Cattrall al secolo Samantha contro Sarah Jessica Parker, la celebre giornalista Carrie della fortunata serie tv americana.

La morte del fratello di Kim

Oggetto della disputa un tragico avvenimento: la morte del fratello di Kim. Una breve ricostruzione per capre che il cordoglio espresso da Sarah Jessica Parker non è stato gradito ne da Samantha ne dalla sua famiglia, la mamma in primis. E’ stata proprio Samantha a pubblicare un post in cui ha scritto “Non ho bisogno del tuo amore e del tuo supporto in questo tragico momento”.

"Tu non sei la mia famiglia"

E come se questo primo post non fosse sufficiente, l’ex attrice di Sex and city ne ha pubblicato un altro in cui ha specificato “Tu non sei la mia famiglia, non sei mia amica, smettila di sfruttare la nostra tragedia per ricostruire l’immagine di brava ragazza”.