Simona Izzo punge Belen Rodriguez: la battutina in diretta a ‘Vieni da me’

Il momento dei ‘panni sporchi da lavare’ nello spazio del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ ha avuto come protagonista Simona Izzo, prontissima a parlare con estrema sincerità dell’amore per Ricky Tognazzi con cui è sposata dal 1995 e di quelli del passato per Maurizio Costanzo e Antonello Venditti.

Le confidenze richieste da Caterina Balivo si sono rivelate anche l’occasione per una frecciatina a Belen Rodriguez quando il suo nome è comparso nella rosa di attrici di cui non sarebbe gelosa se il marito regista le scegliesse per un film: “Se dovessi scegliere un’attrice per fare un film con tuo marito, chi sceglieresti?”, la domanda della conduttrice; “Belen Rodriguez? Non è un’attrice, è un eufemismo!”, ha esclamato la sua ospite: “Ma dai, l’hai vista fare qualcosa? Ricordi qualcosa? Vedi, non è un’attrice!” ha aggiunto ancora dopo l’insistenza della Balivo.

Simona Izzo su Antonello Venditti

Spazio anche al matrimonio con Antonello Venditti, finito nel 1978 dopo tre anni: “Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”, ha affermato Simona Izzo, pungente anche confronti dell’ex marito: “Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!”. Dopo un breve accenno alla storia con Maurizio Costanzo con cui non c’è stato il matrimonio “per mancanza di tempo”, la regista ha raccontato come ha convinto Ricky Tognazzi a sposarla: “L’ho stalkerizzato. Non è una questione economica, ma un riconoscimento di un grande amore, una forma di educazione”.