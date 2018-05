GF, Simona Izzo si scaglia contro Favoloso: "Insultato in tutti i modi"

Simona Izzo torna ad attaccare Luigi Mario Favoloso. Interpellata dal settimanale "Oggi", l'opinionista del "Grande Fratello" mette ancora una volta le distanze dall'imprenditore e modello napoletano, squalificato dal reality show di Canale 5 con l'accusa di sessimo.

Dopo gli attacchi rifilati in puntata, Simona ribadisce la sua posizione alla rivista diretta da Umberto Brindani: "Partiamo dai suoi congiuntivi e poi parliamo della sua ansia da accettazione", esordisce, per poi rincarare: "Sui primi c’è da inorridire, sull’ansia devo dire che è sorprendente. Lui è un leader negativo che è in quanto fidanzato di una bella donna, perché senza Nina lui non sarebbe nulla. L’ho insultato in tutti i modi, parlando persino di evaporazione della coscienza. Ma niente, a fine puntata mi ha voluto baciare lo stesso".

Luigi è stato eliminato dal gioco durante la quinta puntata del Grande Fratello, dopo aver sfoggiato una maglietta con una scritta sessista (secondo alcune ipotesi mai smentite, il contenuto era "Selvaggia suca"). Ma ci sono anche altri episodi che hanno fatto discutere in queste settimane: in primis le avances fatte alle concorrenti Patrizia e Mariana nonostante il fidanzamento ufficiale con Nina Moric, e ancora le offese a sfondo sessista nei confronti di Aida Nizar ("Non mi toccare, mi ecciti e non posso masturbarmi"). Uscito dalla casa di Cinecittà, si è poi scusato con il pubblico, con le donne e con la conduttrice Barbara d'Urso.