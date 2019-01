Simona Ventura, il papà compie 80 anni: "Ecco le parole che non ti ho mai detto"

E' un regalo speciale quello che Simona Ventura ha voluto fare al padre Rino in occasione del suo ottantesimo compleanno. La conduttrice torinese ha condiviso sui social un emozionante video di auguri. "Caro papà - ha scritto in didascalia - Che giorno importante è questo per te, 80 anni vissuti intensamente. E oggi voglio dirti le parole che non ti ho mai detto". Nella clip scorrono tante foto di famiglia; in sottofondo il brano 'Father and son' di Cat Stevens.

Simona parla a cuore aperto. E confida al padre che, nonostante le apparenze possano suggerire che il rapporto più profondo è quello instaurato con la madre, in realtà ha sempre ricercato la sua attenzione. In silenzio. "Abbiamo sempre avuto due caratteri opposti... - si legge - Tu schivo, quasi ermetico, ti rifugiavi nel lavoro che hai così amato, quella carriera militare che, grazie a te, ci ha insegnato tanti valori positivi tra cui il grande amore per il nostro paese. Io invece, ho sempre cercato il tuo appoggio alla mia maniera, a volte irruente a volte con dolcezza. Sicuramente al primo impatto può sembrare che il rapporto più stretto lo abbia avuto con mamma. Ma credimi papà, ho passato tutta la mia vita a cercare la tua approvazione, volevo che tu fossi fiero di me anche se sapevo che all’inizio non eri d’accordo che io intraprendessi questa carriera, ne avevi timore. Io so ora quanto sei orgoglioso di me, e se ho raggiunto questi risultati lo devo anche a TE! Grazie per essermi stato vicino! Buon compleanno papà, ti voglio bene".