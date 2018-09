Simone Coccia affonda Filippo e Lucia: "Falsi, un desiderio eccessivo di arrivismo"

E' durata appena qualche mese la storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando, ex concorrenti del 'Grande Fratello'. I due, che si erano innamorati proprio nella Casa di Cinecittà, si sono detti addio dopo un'estate insieme e diversi momenti di crisi. A commentare la separazione oggi arriva un ex inquilino della coppia, Simone Coccia Colaiuta, che accusa gli ex fidanzatini di falsità.

"Cinque mesi di storielle, lacrime tatuaggini sul piedino tra coperte&copertine - scrive Simone su Instagram - e un desiderio eccessivo di arrivismo che vi ha portato alla rottura. Per fingere bisogna saper recitare, per recitare bisogna far scuola di recitazione, non si nasce attori, e chi finge di saper recitare... Dura poco!". "Finalmente l’Italia sa che siete falsi come questa banconota", aggiunge, allegando l'immagine di una banconota da 30 euro.

Dai diretti interessati, al momento, non è arrivata alcuna replica.