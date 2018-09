Simone Coccia Colaiuta sulla rottura tra Lucia e Filippo: "Falsi come una banconota da 30 euro"

Solo a poche ore dall'annuncio ufficiale della rottura tra Filippo Contri e Lucia Orlando, Simone Coccia Colaiuta dice la sua su Instagram. L'ex coinquilino di Filippo e Lucia non ha usato mezzi termini e, senza fare i nomi, ha lanciato velenose frecciatine (più che esplicite) alla coppia.

Accanto ad una foto di lui e di Stefania Pezzopane che si abbracciano fuori dalla porta rossa del Grande Fratello, Simone Coccia Colaiuta ha scritto:

"E quando si spengono le telecamere che le coppie 'nate' in un contesto televisivo si lasciano. Le mie previsioni all’interno della casa del Grande Fratello sono state tutte azzeccate, dalle nomination alla coppia della casa falsa come una banconota da 30 € che sputavano veleno su tutti, e questo è il risultato".

Il compagno della Pezzopane ha poi proseguito parlando di sentimento teatrale dovuto al contesto televisivo:

Un post condiviso da Simone Coccia Colaiuta (@simonecoccia_profilo_ufficiale) in data: Set 6, 2018 at 9:27 PDT

In un post successivo, poi, il tatuatissimo gieffino ha rincarato la dose:

Due persone che dopo tre giorni di Grande Fratello si ritrovano sotto le coperte a pomiciare davanti a tutta Italia, delle volte compariva anche una terza persona a coccolare lui di giorno e di notte e diciamola tutta va, lo avrebbe fatto nella vita normale senza telecamere davanti alla gente in spiaggia? Al 100 per cento NO. Perché le coppie 'anche quelle false' in questi programmi come si sa, funzionano.