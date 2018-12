Compleanno da vip per la figlia di Paolo Bonolis: la reazione dei fan sui social

Sonia Bruganelli è abituata a suscitare reazioni per i suoi post sui social e questo è successo anche con gli ultimi scatti pubblicati su Instagram per raccontare il party organizzato al Piper di Roma per i 16 anni della figlia Silvia.

Per celebrare la ricorrenza Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis hanno organizzato una mega festa nel famoso locale romano per la figlia e le sue amiche e hanno chiamato ad esibirsi artisti amatissimi dalle adolescenti come Baby K, l’ex star di amici Riki e il rapper Fred De Palma.

Festa da vip per la figlia di Bonolis, i commenti su Instagram

Poche sedicenni possono vantare esibizioni vip alla propria festa di compleanno e c’è qualcuno che su Instagram ha polemizzato definendo la situazione “una cafonata”: “Non si tratta di poterselo permettere o meno, è che proprio una americana esagerata. Ma ti prego. E questa mo che si sposa che fa?!?! Ma dai, rivuole buon senso nelle cose”.

Eppure stavolta la Bruganelli, di solito criticissima sui social, ha raccolto soprattutto commenti positivi e auguri di buon compleanno alla figlia e sono stati tanti gli utenti che hanno replicato a tono, cercando di smorzare la polemica.