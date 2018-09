Alitalia fa ritardo, Sonia Bruganelli si sfoga: "Da oggi solo aerei privati"

Nuovo sfogo social per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, accusata più volte di ostentare la propria richezza da "privilegiata" e per questo bersaglio degli haters.

Tempo fa fu presa di mira perché viaggiava su un aereo privato. A Parigi stavolta ci è andata con un volo di linea, che però ha fatto ritardo, da qui la domanda sulle Instagram Stories: "Adesso un bell'aereo privato qui non ci stava bene?".

"All'andata abbiamo fatto 3 ore di ritardo con Alitalia. Adesso un'altra ora minimo di ritardo. Quindi io ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati. Non me ne frega un cacchio. Seguitemi, criticatemi, fate quello che vi pare: a me su un aereo di linea non mi vedrete più".