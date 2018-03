Sonia Bruganelli al vetriolo: “Vi dico io perché Striscia attacca l’Isola”

Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia la notizia dove un determinato Valerio Staffelli incontra conduttrice e ex naufraghi.

Sonia Bruganelli si schiera dalla parte di Alessia Marcuzzi

Dal canna-gate ai presunti atteggiamenti di Alessia Marcuzzi prima della diretta, insomma il programma di Ricci da settimane dedica molto tempo al reality. In difesa di Alessia Marcuzzi e dell’Isola dei Famosi si è schierata Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis in un lungo post dalla sua pagina Instagram ha spiegato quali, secondo il suo punto di vista, sarebbero le motivazioni alla base “dell’accanimento” di Striscia nei confronti dell’Isola. Ecco il suo pensiero: