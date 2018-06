Stefano Gabbana senza filtri: il clamoroso affondo a Chiara Ferragni

Stoccata di Stefano Gabbana a Chiara Ferragni. Lo stilista ha definito "cheap" la fashion influencer. Un'accusa tanto irrilevante nella quotidianità di tutti noi, quanto altisonante in un ambiente come quello della moda.

Occasione della frecciata un post di Trash Italiano. La star del web, infatti, ha pubblicato un video in cui Chiara si definisce "imprenditrice digitale" e Stefano ha colto la palla al balzo per scrivere in calce al post: “Ahahahahaha lei è veramente cheap!”. I toni sono ovviamente ironici ma l'affondo non poteva passare inosservato: lui è uno degli stilisti italiani pù famosi al mondo, lei la influencer italiana più nota del globo.

Chiara, dal canto suo, ha lasciato cadere la provocazione nel vuoto, senza replicare. Curioso inoltre notare come, ultimi tempi, raramente la fidanzata di Fedez abbia indossato abiti di Dolce e Gabbana, preferendo marchi come Dior, Chanel Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti, che assecondano maggiormente il suo stile romantico.