Stephan Weiler (il finto Simone Coppi): Eliana Michelazzo “deve farsi aiutare”

È finito coinvolto in una storia oscura, di cui era totalmente ignaro, e ora Stephan Weiler vuole solo che finisca. Il modello e insegnante svizzero è stato fatto passare per il fantomatico Simone Coppi, l’uomo a cui Eliana Michelazzo sosteneva di essere stata sposata e di conoscere da più di dieci anni. Tutto a distanza, però.

Raggiunto dal settimanale Spy, Weiler ha voluto raccontare la sua verità e sganciarsi dal gossip, dopo aver incontrato per la prima volta Michelazzo nello studio di Live – Non è la D’Urso.

“Pensavo a uno scherzo, ma quando mi hanno detto che era vero, mi sono arrabbiato. La gente non credeva che non ne sapessi nulla e per me questo era un grosso problema: sia il ruolo di insegnante sia quello di Mister Svizzera richiedono il ‘vestito bianco’, cioè la totale assenza di ombre nella tua vita. Non volevo che si sporcasse la mia immagine”, ha detto Weiler.

Stephan Weiler (il finto Simone Coppi) e l'incontro con Eliana Michelazzo

Fortunatamente sia la sua fidanzata sia il direttore della scuola dove insegna non hanno avuto dubbi sulla sua sincerità, ma questa situazione ha creato non pochi problemi a Weiler, che non sa ancora se denuncerà Michelazzo. “Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare il fatto che qualcuno abbia usato la mia faccia per un raggiro, spero che Eliana non c’entri, ma se verrà dimostrato che c’entra, allora denuncerò anche lei, mi sembra normale”.

La prima volta che l’ho incontrata mi è sembrata una persona insicura che non sapeva cosa le stesse accadendo, ma d’altro canto non potevo nemmeno credere che si fosse presa questo ruolo della vittima e non c’entrasse nulla, che avesse creduto davvero di essere sposata per dieci anni con un uomo che non aveva mai visto. Non posso credere che non abbia avuto dubbi e non abbia sospettato di essere stata ingannata. Perché quando l’ho vista sofferente non le ho preso la mano o non l’ho abbracciata? Pensavo: “Ma come può immaginare che, dopo aver creduto e aver fatto credere a tutta l’Italia di essere stata sposata con me per tutto questo tempo senza conoscermi, ora la prenda in braccio?”. Non si è minimamente preoccupata di cosa comportasse questo per me, e non mi è sembrata sincera. Mi sono sentito preso in giro. Non ho mai sentito dire di truffe amorose che durano per dieci anni, non mi sembra possibile

"Si faccia aiutare da uno specialista"

Quanto ai sentimenti che Eliana dice di provare per lui, risponde: “Se l’avessi incontrata nella vita privata non sarebbe stato un colpo di fulmine, e poi non posso pensare che una che ha creduto nell’esistenza di Simone Coppi a sia la donna per me. Per me è finita qui. Non ci siamo mai sentiti al di fuori delle telecamere. Se veramente crede ancora di essere sposata con me o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ho i miei dubbi, le dico con il cuore di farsi aiutare da una specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere”.