L'influencer ed ex naufraga dell'Isola Taylor Mega contro Giampiero Mughini: "Ti leggono grazie a me"

E’ arrivata puntuale e pepata la replica di Taylor Mega a Giampiero Mughini, che su Dagospia si scagliava contro le nuove reginette dei social come appunto l’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei famosi.

“Dalla lettera è emersa una visione superficiale e sbagliata del mio lavoro ma sono state riportate anche delle informazioni non veritiere su quello che significa fare l'influencer”, scrive su Instagram Taylor Mega, rivolgendosi direttamente a Mughini, che definisce: “uno dei massimi esponenti della cultura italiana”.

“Confesso che non ho mai letto nessuno dei tuoi libri, motivo per il quale non ti ho mai manifestato la mia stima: non mi piace giudicare qualcuno per la sua professione solo perché l'ho sentito qualche volta in tv e non sono così moralmente presuntuosa da giudicare un'intera categoria senza conoscerla. Ti ho sentito parlare più volte di calcio ma, anche quando l'ho pensata diversamente da te, non ho creduto tu non fossi il professionista che sei nello scrivere i libri. Per restare in tema, come si dice? Non giudicare mai un libro dalla copertina. Ho letto che hai avuto modo di parlare con un'influencer che ‘non mi pare che lei arrivasse a formulare una frase compiuta, balbettò qualcosa di indistinto e la cosa finì lì’. Forse questo ti è bastato però mi piacerebbe che il resto del mondo non giudicasse una categoria per una persona... Per essere davvero sinceri, caro Giampiero, se volessi fare il tuo gioco dovrei attaccarti dicendo che oggi l'editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona. Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è solo grazie alla mia influenza che qualcuno legge quelle quattro stronzate che ti sei permesso di scrivere sulla categoria e su di me in particolare”