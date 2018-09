Taylor Mega rompe il silenzio sulla storia con Briatore: la frecciata per Elisabetta Gregoraci

C’è stata, è durata qualche settimana ed è pure già finita la relazione tra Taylor Mega e Flavio Briatore.

A confermare i rumors che quest’estate avevano indicato la 24enne nfluencer quale nuova fiamma del manager (più giovane di lui di 44 anni) è stata lei stessa al settimanale Chi nel corso di un’intervista che ha fatto emergere la sua amarezza per la precoce fine della relazione e anche per il peso avuto dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci in quelle settimane.

Taylor Mega: “La storia con Flavio Briatore è durata diversi mesi”

“Io e Flavio siamo stati insieme diversi mesi. Ci vedevamo ogni settimana, io ero innamorata persa” ha dichiarato Taylor Mega che così ha confermato le indiscrezioni e ammesso la speranza che possa nuovamente accadere qualcosa.

“Ora è finita ma spero che torni da me, sarebbe il padre perfetto per i miei figli” le parole della ragazza, per nulla spaventata dalla differenza d’età perché – dice – “le emozioni non si possono controllare”.

Taylor Mega, la frecciatina per Elisabetta Gregoraci

L’importante divario anagrafico, tuttavia, non sarebbe l’unico motivo che li ha spinti a mantenere i loro legame segreto.

“Abbiamo fatto di tutto per tenerla nascosta perché lui sta uscendo da un matrimonio durato 10 anni. Per non fare male a nessuno, soprattutto a suo figlio, di cui è innamoratissimo”, ha affermato la ragazza che ha anche detto la sua sulla ex moglie di Briatore Elisabetta Gregoraci.

“Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura”, ha ammesso lei: “Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così”.

Gregoraci o meno, intanto lei continua a sperare nel ritorno di fiamma con Briatore, perché “non si sa mai cosa possa accadere nel cuore di una persona”.