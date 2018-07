Temptation, i vip contro Oronzo: i messaggi al veleno di Facchinetti, Ventura e Nilufar

Oronzo, compagno di Valentina a Temptation Island, non sta attirando le simpatie della rete. Tanti i commenti contro il ragazzo, giudicato troppo libertino e irrispettoso nei confronti della fidanzata. Tra i tweet al veleno arrivano anche quelli di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e donne e Francesco Facchinetti, agente di spettacolo.

Sin dai primi minuti della puntata, Oronzo è apparso il più "pericoloso" dei ragazzi: si lasciato andare, infatti, a battutine e commenti nei confronti delle single. Un comportamento già tenuto in passato, secondo quanto racconta la compagna Valentina, che più volte ha perdonato le sue "marachelle" nel corso dei dieci anni di relazione. Ebbene, nel villaggio di Temptation, Oronzo ci ricasca. E viene preso di mira dai social.

Tra gli indignati anche Nilufar: "Oronzo o Ostronzo? Questo è il dilemma", scrive la bella napoletana. Facchinetti mette il carico e accusa il giovane di essere privo di qualità. E Simona Ventura mette like...

Di seguito, i tweet degli utenti contro Oronzo

MAI calpestarsi per un uomo MAI mettersi da parte per lui MAI annullarsi MAI perdonare il mondo MAI fare tutto questo per uno come Oronzo #temptationisland