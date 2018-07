Temptation Island, "rissa" sfiorata tra tentatori e fidanzati

Debutto con scintille per Temptation Island 2018. Neanche il tempo di far partire il gioco che è già scoppiata una lite sulla spiaggia tra tentatori e fidanzati. E si è quasi arrivati alle mani. Ad essere coinvolti, in particolare, Riccardo, già conosciuto dal pubblico grazie a "Uomini e donne" e compagno di Ida, e Andrea, il belloccio dell'edizione, legato a Raffaella da 7 anni.

Occasione delle tensioni una partita di calcio in spiaggia. I single stavano facendo qualche palleggio sotto l'occhio dei fidanzati quando uno di loro ha provocato Andrea invitandolo in campo. Lui non se l'è fatto ripetere due volte e si è avvicinato al gruppo di ragazzi continuando con qualche provocazione: "Con me hai sbagliato palazzo", ha esclamato. In suo "rinforzo" è poi arrivato Riccardo. A scongiurare lo scontro l'intervento degli altri tentatori.