Temptation, Raffaella commenta sui social il suo dialetto napoletano: “Ne vado fiera”

(Lo sfogo di Raffaela dopo il falò con Andrea)

Raffaela Giudice è tra le partecipanti a Temptation Island più innamorate del fidanzato, il personal trainer Andrea Celentano che anche nella quarta puntata del reality si è mostrato particolarmente vicino alla tentatrice Teresa.

Originaria di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, la 24enne, molto scossa dal video che ha mostrato il suo Andrea con Teresa, si è lasciata andare in un pianto sconfortato a cui è seguito uno sfogo in dialetto campano molto commentato sui social dai telespettatori.

Ecco, allora, arrivare con una storia su Instagram l’intervento della diretta interessata che ha voluto chiaramente ribadire l’amore verso il dialetto della sua terra e spegnere le critiche: “Giusto per chiarire: il napoletano è un dialetto come quello romano, fiorentino ecc… E si purtroppo e per fortuna, quando mi inca**o esce naturale, forse per rendere meglio il concetto. Ah… sinceramente ne vado anche fiera! Comunque parlo italiano benissimo.. sono questo e tanto altro ancora”, ha scritto Raffaela, giustamente orgogliosa delle sue origini e di un’autenticità che è passata anche da questo suo modo di parlare così genuino.