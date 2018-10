Tina Cipollari fermata dalla polizia: scontro furioso

Dopo Belen Rodriguez, fermata dalla polizia perché colpevole di viaggiare affacciata dal tettuccio della macchina, anche Tina Cipollari finisce nel mirino delle forze dell'ordine.

Secondo quanto documenta il settimanale 'Nuovo', infatti, l'opinionista sarebbe stata fermata e multata dagli agenti per ragioni non ben precisate. Di certo c'è che la Cipollari non prende bene il richiamo degli agenti, tanto da mostrarsi piuttosto nervosa: nelle immagini, Tina viene immortalata mentre tenta di giustificare la sua infrazione, dopodiché perde la pazienza e si infuria. Non c'è scusa che tenga: per lei arriva una bella multa.