Tiziano Ferro in un mare di critiche per colpa di Belen Rodriguez

Tiziano Ferro è sempre molto attivo sui social network e, non a caso, vanta tantissimi followers. Uno degli ultimi post del cantante, però, non ha convinto i fan. Ferro ha pubblicato una foto insieme a Belen Rodriguez ricordando il loro primo incontro, avvenuto, più o meno, 7 anni fa.

“Il giorno in cui conobbi la bellissima @belenrodriguezreal. El día en el que conocí la guapísima Belen! The day I met the gorgeous Belen Rodriguez", ha scritto su Instagram, in diverse lingue, il cantante. Immediata la risposta dell'argentina che ha scritto all'amico: "Che bello che sei".

Tiziano Ferro nel mirino delle critiche

Alcuni utenti, però, hanno criticato Tiziano Ferro per quella scelta che, a detta loro, poteva evitare. "Perdi un milione di punti con questo post", commenta qualcuno. "Mi meraviglio di te Tiziano che sei una persona pulita....", aggiunge un altro. "Faccio finta di non aver mai letto questo post... perché proprio non ne vedo l'utilità", scrive un terzo. C'è anche chi si sofferma su Belen, dicendo che da quella foto ad oggi è cambiata moltissimo e non sembra neanche lei: "Ah ma perché è la Belen in questa foto?Cambiata parecchio da allora. Grazie chirurghi estetici di tutto il mondo", "Sicuro che fosse lei? A me sembra Virginia Raffaele......molto meglio", sono solo alcuni dei commenti che si leggono.

Quello che voleva essere un post affettuoso, dunque, ha fatto cadere Tiziano Ferro nel mirino delle critiche. Forse il cantante, questa reazione degli utenti, non se l'aspettava proprio.