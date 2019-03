Una mamma accusa l’influencer Tommaso Zorzi: “Mio figlio è gay per colpa tua”

L’influencer e personaggio noto del piccolo schermo Tommaso Zorzi è stato accusato su Instagram da una mamma di aver influenzato l’orientamento sessuale del figlio, facendolo diventare gay.

“Per COLPA sua mio figlio è diventato omosessuale in quanto lei sponsorizza apertamente questo stile di vita DEVIATO e CONTRO NATURA. Non ha una coscienza? Non si rende conto del danno che fa ai ragazzini che la seguono? Si faccia un esame di coscienza e si vergogni. Rovinare le famiglie in questo modo”, si legge nel messaggio che Zorzi ha condiviso sul proprio profilo Instagram, con un semplice commento: “Italia, 2019”.

Tommaso Zorzi accusato da una mamma, la replica

Nelle Stories, poi, il protagonista di Riccanza, ha replicato alla mamma:

“Io penso che sia più contro natura una madre che smette di volere bene a un figlio per il suo orientamento sessuale piuttosto che un figlio che ha il coraggio di dire alla madre quello che è”

Poi ha aggiunto: