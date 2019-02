Ora o mai più, Toto Cotugno esplode contro Rettore: "Ecco perché ti devi vergognare"

Non smette di far parlare la lite scoppiata a Ora o Mai Più tra Rettore e Donatella Milani. Ieri, durante l'ultima puntata del varietà di Rai Uno, è arrivata una nuova puntata, che ha visto protagonista anche Toto Cotugno.

Incalzata sulla vicenda, Rettore in un primo momento è sembrata voler spegnere ogni provocazione sul nascere. "Non ho più voglia di commentare. Ho chiesto scusa in tutti i modi. Lo so, ho avuto una reazione forte ma può capitare a qualsiasi persona". Poi, però, ancora istigata, la cantante di Kobra ha tirato fuori tutto il suo carattere: "Sei andata in tutti i programmi a parlarne. Per me è finita qui. Al posto tuo possono esserci altri cantanti molto più bravi di te. Non sai cantare. Io penso che lei non sia capace di cantare, per cui sta usurpando un posto ad una persona che potrebbe invece cantare al posto suo"

Toto Cotugno contro Rettore

E' stato in quel momento che Cotugno, giurato della trasmissione proprio come Rettore, ha voluto difendere la Milani ed ha attaccato la collega, colpevole secondo lui di non mostrare abbastanza rispetto e sensibilità: "Vergognati Donatella. Stai offendendo una ragazza che tenta in tutti i modi di riemergere. Vergognati! Ti devi vergognare!"

delicatissima Rettore: “Considero che la Milani non sia capace a cantare”. Anche stasera si vola! #OraOMaiPiu — Francesco Canino (@fraversion) 23 febbraio 2019