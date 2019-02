Uomini e Donne, Giulia De Lellis stronca Andrea dopo il no a Teresa: “Ma chi te crede?”

La scelta di Teresa che alla fine della prima puntata speciale di Uomini e Donne si è rivelata sbagliata, avendo incassato un sonoro rifiuto da Andrea Dal Corso, si è rivelata un vero colpo di scena alla luce delle aspettative che tutti avevano riposto sul lieto fine della storia.

A commentare a caldo e in tono piuttosto duro l’esito infelice della vicenda è stata Giulia De Lellis, anche lei protagonista del programma con il ruolo di addetta al look dello speciale del programma che rimanda al serale le scelte dei tronisti.

Giulia De Lellis attacca Andrea Dal Corso: “Ma chi te crede Andrè?”

Nel corso del programma, su Instagram Giulia De Lellis diceva la sua su quanto veniva trasmesso ieri in prima serata, ma solo alla fine della puntata ha potuto finalmente esprimersi sul comportamento dell’ormai ex corteggiatore.

“Ebbene sì ragazze, è successo veramente. Testimone io che ero lì. Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma non solo per lei. Per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro. Per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa dopo sei mesi”, ha commentato l’influencer che del programma è stata corteggiatrice.

“In generale un minimo di rispetto, o se così possiamo dire di pa**e, di presentarsi di andare lì per dire davanti a tutti quello che poi ha detto per passare da bello, da rispettoso, al papà di Teresa. Ma chi te crede Andrè? Chi te crede?”.

De Lellis ha poi sottolineato che, alla fine, per Teresa è stato meglio così: “Mi dispiace per Teresa, non se lo meritava. Però, quello che ho detto anche a lei, ti sei scansata un fosso (…) Lui non mi piaceva minimamente, mai, zero, niente. Quindi mi dispiace perché poteva finire meglio però sono contenta perché se tanto doveva finire con uno così molto molto meglio tutto questo ecco”.

Uomini e Donne, Giulia De Lellis commenta il rifiuto di Andrea

“Sti finti principi”, ha aggiunto ancora Giulia che, in merito alle motivazioni che hanno portato Andrea a rifiutare Teresa solo alla fine del percorso, ha affermato: “Non state a cercare troppe spiegazioni. È abbastanza evidente e palese tutto. […] Aveva chissà quali intenzioni, perché poi per quanto mi riguarda ha fatto solo una grandissima figura di m…a. Pensiamo che a lei è andata di lusso così”.

E come Giulia De Lellis, visti i commenti che in queste ore stanno arrivando sul profilo social di Andrea Dal Corso, molti sonoi i telespettatori che non hanno affatto compreso le ragioni di un rifiuto così drastico.