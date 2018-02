Uomini e Donne, Emanuele Mauti risponde per le rime a Sonia Lorenzini

Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da Sonia Lorenzini ai microfoni di “Non succederà più” su Radio Radio, Emanuele Mauti non ci sta e decide di dire la sua sulla vicenda.

In risposta alle affermazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha svelato di aver preso un abbaglio per il bel pallanuotista, reo di non aver mai apprezzato le pazzie d’amore da lei fatta per venire incontro alle sue esigenze, Mauti ha voluto difendersi da quanto detto circa il suo conto.

In una stories di Instagram, infatti, il pallanuotista ha risposto per le rime all’ex fidanzata, con un messaggio in cui non cita direttamente la Lorenzini, ma che non lascia spazio a dubbi.

“Vi auguro di incontrare nella vita sempre persone con spalle così grandi da esser in grado di dire “ho sbagliato” e non #makethedifference #seethedifference” recitano le battute finali del post.

E voi da che parte state?