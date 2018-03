Uomini e Donne, Gemma contro Sossio Aruta: "Un uomo col tuo cervello? Non lo vorrei!"

Da alcuni anni a questa parte, ormai, il trono over di Uomini e Donne non manca di riservare tante sorprese quanto scontri accesi e discussioni appassionate. Non da meno è stata la puntata dello show pomeridiano di Canale 5 andata in onda venerdì 23 marzo, con il pubblico a casa (e in studio) che si è divertito ad assistere ad un diverbio, piuttosto infuocato, tra Gemma Galgani e Sossio Aruta. Tutto è nato durante uno dei momenti più iconici del programma, quello della sfilata dei protagonisti. Il tema della sfilata del giorno è stato quello del "vero uomo", con l'ex calciatore di Campioni Sossio Aruta che, indossando una camicia bianca sbottonata, ha improvvisato una danza molto apprezzata dal pubblico femminile in studio.

Se la spumeggiante Tina Cipollari si è lasciata molto coinvolgenere dallo spettacolo, così non è stato per Gemma Galgani, che ha commentato: "A me non è piaciuto, pensavo ad una passerella non a una performance". Il voto di Gemma, infatti, è stato cinque. La replica di Aruta non si è fatta di certo attendere ed è stata più che pungente, facendo leva sull'età della dama torinese che, a suo dire, non potrebbe ambire ad un uomo come lui. La Galgani non si è lasciata, però, intimorire e ha punto sull'orgoglio Sossio: "Io non ambisco ad avere persone come te, soprattutto con la tua mentalità ed il tuo cervello!"

L'arringa di Gemma contro Sossio Aruta

Poco dopo lo scontro, la Galgani ha chiesto la parola alla conduttrice Maria De Filippi e ha parlato di "intimidazioni" che subirebbe da parte di Sossio Aruta, il quale l'avrebbe minacciata, da dietro le quinte, di darle zero come voto alla sfilata. La dama ha precisato di non essere affatto interessata al voto dell'ex calciatore e di non aver affatto gradito lo spettacolo al quale ha assistito.

Gemma ha dimostrato di avere le idee chiare: "Può non piacermi o devo accettare dei ricatti e delle minacce da lui? Ma stiamo scherzando veramente? Vieni a minacciare così. Non mi sei piaciuto, devo avere per forza i tuoi gusti altrimenti vengo minacciata?".

Tina Cipollari in difesa di Sossio Aruta contro Gemma

In difesa di Sossio Aruta è intervenuta Tina Cipollari, che si è scagliata contro la sua "nemica" Gemma sostenendo come il cavaliere non avrebbe affatto minacciato la donna quanto, piuttosto, le avrebbe semplicemente detto: "La prossima volta che sfili ti do due", come replica al cinque ottenuto dopo la sfilata dalla biondissima dama. Tina, evidentemente arrabbiata, ha sostenuto come minacciare una persona sia una cosa davvero grave: "Ma vai a rinchiuderti. Minacciare, ma chi si vuole fare la galera per te?". Ancora una volta Tina ha mostrato in tutto e per tutto la sua antipatia e il suo astio verso Gemma, consolidando una rivalità che, vera o presunta che sia, continua ad essere uno dei punti di forza del programma della De Filippi.