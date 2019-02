UeD, la segnalazione inguaia Gian Battista e Claire: "Hanno preso in giro tutti"

(Tutti contro Gian Battista e Claire, accusati di aver preso in giro il pubblico e la redazione di Uomini e Donne)

Una segnalazione inviata a Gianni Sperti da un telespettatore di Uomini e Donne ha aperto il fuoco sui protagonisti del Trono Over Gian Battista e Claire, accusati nella puntata odierna di essersi accordati per prendere in giro redazione e pubblico.

Nel filmato trasmesso all’opinionista, da sempre molto scettico sulla loro sincerità, si vedono Gian Battista e Claire discutere nel bar di una stazione riguardo a ciò che avrebbero dovuto fare e dire all’interno del programma e, in particolare, al fatto che la dama doveva proseguire questa finta conoscenza per diverso tempo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti si scaglia contro Gian Battista e Claire

Gian Battista e Claire, entrati in studio inconsapevoli di ciò che sarebbe accaduto, sono stati informati del filmato da Maria De Filippi, e loro, lungi dallo scusarsi, hanno iniziato a replicare alle accuse.

“Vi dovreste vergognare alla vostra età. Siete due impostori, due truffatori”, ha tuonato Sperti supportato dal pubblico allibito dalla reazione dei due che non hanno negato ciò che il filmato ha lasciato supporre, ovvero la loro insincerità.