Uomini e donne, la corteggiatrice è messa alle strette: “Hai detto che eri single, invece…”

Puntata complicata per Giulia Cavaglia, corteggiatrice del Trono Classico di ‘Uomini e donne’ che ha ammesso di voler corteggiare entrambi i tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni.

Secondo Lorenzo, sono state scoperte delle questioni sospette sul suo conto, ribadite anche da Luigi che ha messo alle strette la ragazza: “Ieri ho avuto una mia amica che mi ha inviato delle foto riguardanti Giulia, in particolare una foto del 9 agosto con una foto del tramonto ripubblicata nel suo profilo. Se la matematica non è un'opinione, non si è lasciata col suo ragazzo 3 mesi fa prima ma solo uno”.

"Io conosco tanta tanta gente a Torino, anche i tuoi datori di lavoro che ho chiamato tutti e mi hanno confermato quello che dice Luigi”, il commento di Lorenzo cui è seguita la spiegazione di Giulia che però non ha convinto i due tronisti.