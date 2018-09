Lorenzo Riccardi (pronto per il trono) spara a zero su Sara e Luigi: "In realtà non sono mai stati insieme"

Il countdown per l'inizio di Uomini e Donne è ufficialmente iniziato. Il programma di Maria De Filippi è in partenza il prossimo 10 settembre e, giorno dopo giorno, vengono svelate le identità dei nuovi tronisti. Già certo, da qualche tempo, è il nome di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Sara Affi Fella con cui molti avrebbero voluto vederla uscire dagli studi Mediaset.

Il giovane, che già nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si è fatto conoscere per la sua sfrontatezza e la sua determinazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale di Uomini e Donne, sparando a zero su Sara Affi Fella e su Luigi Mastroianni (che si sono lasciati di recente).

Lorenzo Riccardi e il rapporto con il padre

Alla rivista ufficiale della trasmissione, Riccardi ha raccontato, in primis, il rapporto con la sua famiglia e con il padre che, quando può, aiuta ancora in officina:

"Quando sono a Milano lo aiuto. È lui che mi ha insegnato il senso del lavoro, del sacrificio e del denaro. È come se fosse il mio migliore amico. [...] Non l’ho mai chiamato papà, ma semplicemente Gianni, anche quando ero piccolo".

Lorenzo Riccardi parla di Sara e Luigi

Poi il discorso si è spostato su Sara e Luigi. Il ragazzo, prossimo al Trono Classico, ha definito l'atteggiamento dei due di "una bassezza incredibile" e ha dichiarato che lui si sarebbe comportato in un altro modo, senza raccontare dettagli così intimi:

"Ma loro, di fatto, non sono mai stati insieme - ha proseguito, pungente, il giovane - penso che abbiano battuto tutti i record. Non è durata nemmeno 48 ore la loro storia, altro che 10 giorni. Non gliene fregava nulla l’una dell’altro. In villa si sono baciati e poi una volta usciti non hanno nemmeno dormito assieme: com’è possibile? Quando lei, al momento della scelta, ha detto 'Sara è tutta cuore' non ci credeva perché una scelta di cuore non dura due giorni. E lui, che diceva 'farò l’abbonamento a casa di Sara', non ci è andato nemmeno una volta".

Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni si sono comunque risentiti al telefono prima di ritrovarsi seduti sulle poltrone di tronisti a Uomini e Donne: "Gli ho detto che ha sbagliato alcune mosse. Con me Sara certe cose non le avrebbe mai fatte, perché non glielo avrei permesso. Comunque sono fatti loro: io penso che se una coppia scoppia, la colpa è di entrambi". Chissà se in un ruolo diverso, e senza Sara Affi Fella a dividerli, i due non diventeranno persino amici.