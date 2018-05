Uomini e Donne, volano stracci tra Sara e Lorenzo

Lorenzo e Sara si punzecchiano fino ad esplodere. I due si rinfacciano a vicenda la mancanza di fiducia, finché il corteggiatore non tira in ballo quanto accaduto la scorsa estate a Temptation Island, provocando l'ira della tronista: "Io non sono come te, che dopo aver visto il tuo ex ragazzo che ti tradiva ci sei tornata. Se tu ti comporti così con me a Temptation Island, ti becchi un bel vaff***".

"Sei di una bassezza unica. Non ti devi permettere di parlare di una mia ex relazione, che ora è morta e sepolta" risponde Sara, ma i toni non si placano. I due ormai sono ai ferri corti.