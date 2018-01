Uomini e donne, Maria De Filippi sbotta: "Scusa se te lo dico, ma non sei Miss Universo"

Siamo abituati a vederla imperturbabile e super partes, ma nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri, giovedì 11 gennaio, Maria De Filippi si è lasciata andare ad un piccolo attacco nei confronti della chiacchieratissima Annamaria, dama del Trono Over. La provocazione di Maria è stata leggera ma un po' velenosa.

A far perdere le staffe alla conduttrice, l'irresolutezza della signora nello scegliere un cavaliere nel programma di Canale 5. Annamaria, infatti, ha scartato circa una trentina di uomini che le si sono proposti nel corso del tempo, ed oggi si trova estremamente indecisa di fronte alla possibilità di uscire con il signor Alfiero.

"Annamaria - ha esclamato Maria nel pieno della puntata - Ma tu non sei Miss Universo, scusami se te lo dico. Devi capire guardandoti allo specchio e vedere non solo esteticamente chi sei, quanti anni hai e la tua vita".

Anna Maria ha una storia fuori dal programma?

Ma non è finita qui. Ad alimentare la tensione in studio, anche alcune foto circolate nelle ultime ore che ritraggono la dama insieme a Raffaele, un ex protagonista del programma a cui è stata legata in passato (ed oggi non più partecipante), che lei, però si ostina a definire "un semplice amico". "Bisogna che fai un po’ chiarezza in quello che provi", ha chiosato Maria. A buon intenditor...