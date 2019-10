Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

(A 'Uomini e DOnne' il faccia a faccia tra Nathaly e Andrea dopo Temptation Island Vip)

Nathaly Caldonazzo e il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti si sono rivisti per la prima volta dopo il falò che a ‘Temptation Island Vip’ ha determinato la fine della loro storia d’amore, già in crisi nera. Tra i due il rancore è ancora evidente e la ex coppia non lo ha nascosto nel corso di un faccia a faccia che non ha risparmiato nulla, men che meno i riferimenti alla giovanissima single Zoe Mallucci con cui il 46enne ha avuto un flirt durante la sua permanenza nel villaggio televisivo.

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il faccia a faccia a ‘Uomini e Donne’

“Per me Nathaly è una persona tossica”, ha affermato Andrea, certo che la ex compagna non lo abbia mai realmente amato e che, durante Temptation, abbia avuto comportamenti non corretti: “Quando siamo arrivati nel villaggio, la nostra storia era già appesa a un filo. (…) Per me la nostra storia era finita dopo i primi tre giorni nel villaggio. Ho sbagliato a non chiedere il falò”. “Sei un pupazzo, hai fatto una figura pessima”, la replica di lei che rispetto al rapporto attuale tra lui e Zoe, si è sentita rispondere: “C’è una differenza d’età pazzesca tra noi. Vedremo come andrà. Adesso mi fa stare bene. Magari finirà tra un anno ma adesso la sto vivendo. La frequento perché con Nathaly è finita, non c’è nulla da recuperare”.