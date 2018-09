Uomini e Donne, Raffaella Mennoia su tutte le furie: qualcuno ha mentito al programma?

E’ un messaggio forte, durissimo, quello che Raffaella Mennoia, storica autrice di ‘Uomini e Donne’, ha postato su Instagram contro misteriosi destinatari artefici di qualcosa di molto grave ai danni dell’immagine del programma.

In calce alla foto dello studio televisivo cosparso dei petali che di norma vengono riservati alle coppie che si formano dopo la famosa scelta, la collaboratrice di Maria De Filippi ha scritto un messaggio che lascia intendere amarezza e delusione verso qualcuno che si presume sia (o sia stato) parte dello show di Canale 5.

“Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza. La fiducia, il rispetto del lavoro e l’affetto per la possibilità offerta. Ma, non sto a dilungarmi su quello che ritengo il minimo umano perché farei una noiosa disquisizione e so già che le mie idee sono spesso impopolari e a tratti feroci”, ha esordito Raffaella per poi aggiungere: “Adesso voglio scrivere proprio qui attraverso un mezzo cosi potente e che ti è tanto caro per guadagni. Se quanto mi è stato detto fosse vero, non esistono programmi, non esiste niente. Stop”.

Lo sfogo di Raffaella Mennoia e il messaggio di Giulia De Lellis

I telespettatori della trasmissione sono corsi a commentare il criptico scritto di Raffaella Mennoia e in molti hanno pensato possa celare un riferimento all’esperienza della ormai ex tronista Sara Affi Fella.

Dopo 7 mesi di trono, infatti, la ragazza aveva scelto Luigi Mastroianni con cui la storia però non è mai iniziata, o comunque finita prestissimo.

Qualche giorno fa la ragazza si è anche confrontata con l’ex fidanzato in trasmissione, e poi sui social ha ufficializzato la nuova relazione con il calciatore Vittorio Parigini.

In attesa di scoprire chi possa aver scatenato la questione, tra i commenti al post di Raffaella Mennoia è arrivato il supporto di Giulia De Lellis: “Non so cosa abbiano detto, ma io so che il vostro lavoro è uno dei più umani. Tanto di cappello”, ha scritto l’influencer ed ex tronista; “Te sei rara e unica, non smetterò mai di dirlo”, la risposta dell’autrice della trasmissione.

Intanto il mistero su chi possa davvero aver scatenato un simile malcontento resta fitto. Almeno per ora.