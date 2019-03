(‘Uomini e Donne’, sfiorata la rissa in studio: l’intervento di Maria De Filippi)

I nervi si sono fatti più che tesi nella puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda ieri con il Trono Over.

A far scaldare gli animi è stata una discussione nata per la prolungata partecipazione al programma di Gian Battista e Claire, non ben accolta dagli altri pretendenti e dagli opinionisti. Gianni ha criticato molto la presenza della coppia, ma il cavaliere sotto accusa, piuttosto che parlare di sé, ha attaccato Gemma. “E invece lei è vera? E’ da dieci anni che è qua!”, le dure parole di Gian Battista, provocazione a cui la dama torinese ha replicato dando vita a un diverbio furioso.

Uomini e Donne, la lite tra Gemma e Gian Battista

“E tu che stai facendo i comunicati stampa sui social anticipando quello che succede? Tu ti devi vergognare!”, la replica di Gemma: “Ci saremmo dovute alzare tutte e chiedere che tu uscissi per quello che hai detto a Valentina. Vergognati!”.

Tutto lo studio ha applaudito alla donna, ma questo non è bastato a indurre il cavaliere a tacere: “Ma vergognati tu per le teatrate che fai, costringi la gente ad ascoltare delle cose che ti inventi di notte!”. La discussione è proseguita finché la dama non si è alzata diretta verso di lui, subito bloccata da alcuni presenti che hanno cercato di sedare gli animi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene dopo la lite tra Gemma e Gian Battista

Mentre il pubblico ha chiesto di espellere Gian Battista, Gianni si è alzato per invocare l’intervento di Maria de Filippi: “Un uomo che si alza e parla in quel modo a una donna è un limite che non si può superare”.

“Ma Gian Battista sei sicuro che venire qua ti faccia bene? Perché ho l’impressione che superi il limite ogni volta, non ti rendi conto, ti trasformi”, la considerazione della conduttrice che ha chiesto al cavaliere di scusarsi con Gemma e Valentina.